Dopo la vittoria di ieri del Barcellona, e aspettando il posticipo di domani tra Rayo Vallecano e Real Madrid, la domenica di Liga si apre con l'Atletico Madrid che cerca una scossa dopo l'eliminazione dall'Europa; i Colchoneros, terzi, alle 14 affronteranno l'Espanyol che ha bisogno di punti per salvarsi. Alle 16.15 si gioca Real Sociedad-Valencia, due squadre che arrivano da due sconfitte per uno in campionato ma con i padroni di casa agganciati alla zona Europa. Alle 18.30 Villarreal-Maiorca e stasera alle 21 è in programma il derby di Siviglia tra il Betis quarto e qualificato agli ottavi di Europa League e la squadra di Sampaoli penultima e a -2 dalla zona salvezza.