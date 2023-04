In Liga si gioca la 32esima giornata di campionato. Sfida mozzafiato in zona salvezza alle 14.00. Il Valencia (33 punti) cerca la terza vittoria consecutiva per staccare il Cadice (32) e allontanarsi definitivamente dal primo slot della zona rossa, occupato dal Getafe (31). Ai piani alti l'Atletico Madrid affronta in trasferta il Valladolid - alle 21.00 - per raggiungere a 68 punti il Real - ieri vincente con l'Almeria - al secondo posto. Di seguito tutti i risultati e la classifica in diretta.