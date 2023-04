Oggi si completa la 31esima giornata di campionato nella Liga spagnola con tre posticipi. Si (ri)parte alle ore 19.30, quando penultima e terzultima in classifica cercano punti per uscire dalla zona retrocessione: l'Espanyol è impegnato sul campo del Villarreal, mentre il Valencia gioca in casa contro il Valladolid del presidente Ronaldo.



A seguire alle ore 22 il Siviglia, rivale della Juventus nella semifinale di Europa League, fa visita all'Athletic Bilbao.