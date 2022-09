E' il Real Madrid di Carlo Ancelotti ad aprire la domenica di Liga: le Merengues ospitano il Maiorca dell'ex Lazio Muriqi, in cerca di gol pesanti. anche se non sarà facile fermare i Blancos momentaneamente a punteggio pieno.



Alle 16:15 c'è Elche-Atlethic Bilbao: i baschi cercano di tenere il passo delle prime, i padroni di casa sono in difficoltà in questo inizio di stagione. Più o meno la stessa situazione tra Getafe e Real Sociedad, in campo alle 18:30, con i locali a 1 punto e gli ospiti a 7.



Chiude una sfida interessante tra Real Betis, avversario della Roma in Europa League, e Villarreal, semifinalista della scorsa Champions League.