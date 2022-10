Il Paris Saint-Germain continua a dominare in Francia e fa visita all'Ajaccio in quello che è quasi un testacoda: gli isolani sono a 8 punti, appena due in più rispetto all'ultimo posto, si prospetta una serata difficile ma la partita è tutta da giocare. I parigini arrivano dall'importante vittoria contro il Marsiglia che li ha lanciati a +3 sul secondo posto occupato dal Lorient.