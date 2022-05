Tutti in campo, tutti in contemporanea: roba da stropicciarsi gli occhi, in Francia si gioca tutta la 37esima giornata stasera a partire dalle 21. E allora via con Bordeaux-Lorient, coi locali già spacciati e gli ospiti che hanno la chance di salvarsi; Lione-Nantes, Metz-Angers, Monaco-Brest. I campioni del PSG fanno visita al Montpellier, mentre molto interessante la gara tra Nizza e Lille. E poi ancora Troyes-Lens e Saint-Etienne-Reims, ma la partita più calda è Rennes-Marsiglia, con lo Strasburgo pronto ad approfittare di un eventuale passo falso dei primi in caso di vittoria sul Clermont.