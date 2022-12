Dopo l'amichevole contro il Lumezzane, prosegue il percorso di preparazione del Milan in vista del primo impegno del 2023, contro la Salernitana. Quest'oggi, alle 15:00, i rossoneri affronteranno l'Arsenal a Dubai, dove la squadra di Pioli è in ritiro. Oltre ai nazionali che sono stati impegnati ai Mondiali, il tecnico non avrà a disposizione Ibrahimovic, Messias, Calabria, Florenzi e Maignan.



Sarà quindi una formazione sperimentale quella che scenderà in campo. Adli agirà ancora da trequartista con Origi in attacco. Vranckx giocherà al fianco di Tonali con Pobega che potrebbe ricoprire l'insolito ruolo di terzino sinistro.



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. All.: Pioli.



ARSENAL (4-2-3-1): Hein; White, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Lokonga, Ødegaard; Vieira, Nelson, Nketiah.



Segui su calciomercato.com la diretta testuale del match.