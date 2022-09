Dopo la chiusura delle trattative, dopo un agosto già caldissimo e qualche balbettio di troppo, Milan e Inter, prima e seconda dello scorso campionato, si ritrovano faccia a faccia nella prima stracittadina di Milano in stagione. Inzaghi deve fare a meno di Lukaku, Pioli di Rebic, ma a parte qualche assenza la partita di stasera promette grande intensità



I rossoneri non vincono due derby di fila in campionato dal 2011, ma nel frattempo sono rimasti a secco in 180' di confronto in Coppa Italia, quando ad uscire vittoriosi sono stati i nerazzurri. Molti pronosticano una X, ma in realtà il pareggio manca all'Inter da aprile di quest'anno. I protagonisti più attesi: Leao è alla 100esima in Serie A col Milan, Lautaro cerca di eguagliare il record di Barella che l'anno scorso prese parte a cinque reti nelle prime cinque giornate tra gol e assist.



L'Inter arriva dalla vittoria contro la Cremonese, mentre il Milan non è andato oltre lo 0-0 in casa del Sassuolo nel turno precedente. In classifica, le due squadre sono separate da un solo punto: 9 per Inzaghi, 8 per Pioli dopo quattro giornate.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Correa. All. Inzaghi