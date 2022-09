Milan-Inter offre il meglio della Serie A. Oggi a San Siro si gioca il derby, che mette di fronte le squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. Il verdetto del campo, oltre che in classifica, si rispecchia anche sul mercato.



Dove i due club milanesi vantano le rose dal valore più alto: 604,05 milioni di euro per l'Inter e 555,55 milioni di euro per il Milan. L'ultima campagna acquisti estiva ha aumentato il gap con la Juventus, scesa a 493,4 milioni di euro nonostante abbia ancora il monte stipendi più alto di tutti in Italia.



NELLA GALLERY LA TOP 10 DELLE SQUADRE DI SERIE A PER VALORE SUL MERCATO (tra parentesi la variazione in percentuale rispetto a tre mesi fa).





2. Milan 555,55 mln € (+15,7 %)

3. Juventus 493,40 mln € (-12,0 %)

4. Napoli 446,05 mln € (-9,7 %)

5. Roma 402,35 mln € (+8,9 %)

6. Atalanta 329,50 mln € (-14,4 %)

7. Lazio 267,35 mln € (+0,4 %)

8. Fiorentina 266,65 mln € (+12,5 %)

9. Sassuolo 204,00 mln € (-13,8 %)

10. Torino 147,55 mln € (-33,3 %).



Fonte dati: Transfermarkt.