capolista del girone di ferro è chiamata a vincere per mantenere il primo posto nel girone: dopo il pareggio contro la Germania e la vittoria di misura sull'Ungheria gli azzurri fanno visita all'Inghilterra a Wolverhampton. Robertonon si è sbottonato troppo in sede di presentazione della partita, ma ha fatto capire che sarà Gianlucaa guidare l'attacco. Indicazione confermata dalle formazioni ufficiali, che vedono il centravanti del Sassuolo fiancheggiato da Pellegrini e Pessina. Interessante l'esordio di Gatti al fianco di Acerbi in difesa, per gli inglesi ecco i protagonisti della nostra Serie Anell'11 iniziale. E' anche l'occasione, per i locali, di riscattare la cocente sconfitta ai rigori in finale di Euro 2020.L'Italia affronterà per la 29° volta l'Inghilterra, il bilancio è a favore degli Azzurri: 10 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.L'Italia non ha mai perso nelle 13 gare disputate l'11 giugno (8 vittorie e 5 pareggi).Il primo confronto è datato 13 maggio 1933 (Italia-Inghilterra 1-1) mentre l'ultimo è la finale di Euro 2020 dello scorso anno: Italia-Inghilterra 1-1 (3-2, dcr).L'ultimo successo degli inglesi sull'Italia è datato 15 agosto 2012 quando, in amichevole, vinsero 2-1. L'allenatore era Roy Hodgson.