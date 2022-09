L'Italia del ct Roberto Mancini affronta l'Inghilterra nella gara di ritorno del girone di Nations League, Lega A: gli Azzurri stazionano a 5 punti, uno in meno della Germania e due in meno della sorprendente Ungheria; ma la vera sorpresa è l'ultimo posto dell'Inghilterra, ancora a secco di vittorie e con appena 2 punti, sul fondo del raggruppamento. Southgate si affida a Kane per le residue speranze di evitare la retrocessione, che con una sconfitta stasera sarebbe concreta.



Tante assenze per infortunio nelle fila della Nazionale: l'ultima in ordine di tempo quella di Immobile, non convocato, ma in precedenza si sono arresi Tonali, Politano, Pellegrini e, prima ancora della convocazione, Verratti. Mancini propone dunque un insolito 3-5-2. Nell'Inghilterra, ancora in cerca di vendetta dopo la finale dell'Europeo persa in casa, ecco la nouvelle vague portata da Foden e Bellingham.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Italia: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori



Inghilterra: Pope; James, Maguire, Dier, Walker; Rice, Bellingham; Sterling, Foden, Saka, Kane