Domenica di big match in Premier League, le gare della 15a giornata da cerchiare in rosso sono Chelsea-Arsenal e Tottenham-Liverpool. Si parte subito forte alle 13 con i Blues che ospitano la squadra di Arteta scivolata al secondo posto dopo la vittoria del City; dieci punti dividono le due squadre, con una vittoria i Gunners tornerebbero in testa. Alle 15 ci sono West Ham-Crystal Palace, Southampton-Newcastle e Aston Villa-Manchester United, con i Red Devils che cercano la quarta vittoria nelle ultime sei partite per scalare posizioni in zona europea.



Alle 17.30 l'altro big match tra il Tottenham di Antonio Conte e un Liverpool che quest'anno sta faticando parecchio: i Reds sono ottavi e hanno perso tre delle ultime cinque gare in Premier, oggi affrontano un Tottenham terzo e guidato da Harry Kane secondo nella classifica marcatori a 10 reti.