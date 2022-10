La partita più attesa dell'anno, non solo per il calcio spagnolo; è il giorno del Clasico. Alle 16:15 al Santiago Bernabeù, Real Madrid e Barcellona scenderanno in campo nel 250esimo atto di questa sfida infinita. In palio, non solo la supremazia in una delle rivalità più affascinanti del calcio ma anche il primo posto in Liga. Entrambi i club sono infatti a quota 22 punti con sette vittorie e un solo pareggio in 8 giornate. Un cammino fin qui praticamente perfetto per quello che sarà - a meno di sorprese - un duello a distanza che andrà avanti per tutta la stagione.



Sia Real che Barcellona sono reduci da due pareggi in Champions League ma con conseguenze diverse. I Blaugrana, pareggiando con l'Inter infatti sono a un passo dall'eliminazione ai gironi e anche per questo proveranno a reagire nel Clasico. L'ultimo match tra le due formazioni risale alla passata stagione, quando la squadra di Xavi ottenne una clamorosa vittoria per 4-0 proprio al Santiago Bernabeu. In generale, negli ultimi anni il Real Madrid ha avuto molti problemi ad affrontare tra le mura amiche gli eterni rivali ( 4 sconfitte su 6).



LE FORMAZIONI UFFICIALI



REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouameni, Modric, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Eric Garcia, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembelè.