Real Madrid-Osasuna (calcio d'inizio alle ore 22) è la finale della Coppa del Re in Spagna. Si gioca a Siviglia nello stadio de la Cartuja. Dopo aver eliminato il Barcellona in semifinale grazie allo 0-4 del ritorno al Camp Nou, la squadra allenata da Ancelotti insegue il 20esimo trionfo in questa competizione.



Dall'altra parte del tabellone l'Osasuna ha avuto la meglio sull'Athletic Bilbao ai tempi supplementari. L'Osasuna non batte il Real Madrid dal gennaio del 2011. Il capocannoniere in questa edizione della Coppa del Re è Kike Garcia dell'Osasuna con 5 gol, uno in più di Karim Benzema.