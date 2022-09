. Nell'anticipo del venerdì della settima giornata,. I campani sono reduci dalla rocambolesca trasferta di Torino con la Juve, dove hanno strappato un pari alla squadra di Allegri.L'ex allenatore del Crotone si affida ancora al mercato estivo.A Salerno sperano anche di confermare l'ottimo stato di forma di, esterno in odore di Nazionale. Contro si troverannodove alcune scelte arbitrali hanno fatto molto discutere.. Proverà a farlo a Salerno puntando sue sul rientrante- Primo confronto in Serie A tra Salernitana e Lecce: in totale sono 16 invece i precedenti in Serie B tra le due formazioni, con i pugliesi in vantaggio per sette successi a quattro - cinque pareggi completano il quadro nel torneo cadetto. La Salernitana ha già ottenuto sette punti in queste prime sei giornate di campionato: nella scorsa stagione i campani avevano avuto bisogno di 10 partite per raggiungere lo stesso bottino - rispetto alle prime sei gare del 2021/22 inoltre, la squadra di Nicola ha segnato più del doppio dei gol (9 v 4) e ne ha incassati meno della metà (6 v 15). La Salernitana ha perso soltanto due delle ultime 14 partite di Serie A (5 vittorie, 7 pareggi) - infatti nel parziale, da metà aprile, solamente due squadre hanno registrato meno sconfitte dei campani nel massimo campionato: Milan (zero) e Napoli (una). Il Lecce non raccoglieva soltanto tre punti dopo le prime sei gare stagionali di Serie A dal 2003/04, occasione in cui era neopromosso e riuscì a trovare la salvezza a fine campionato: Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Candreva; Dia, Piatek: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Joan González, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda