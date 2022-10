Dopo la vittoria della Juventus contro l'Empoli, il sabato di Serie A ha in programma tre match. Prima di Milan e Inter, a scendere in campo è la Salernitana, che alle 15 ospita allo Stadio Arechi lo Spezia. Le due squadre sono distanziate da un solo punto in classifica, con i padroni di casa a quota 10 punti mentre la squadra di Gotti a 9. Sconfitta 2-0 per la Salernitana nell'ultima di campionato contro l'Inter mentre lo Spezia ha ottenuto un pareggio con la Cremonese dopo due ko consecutivi. Gli amaranto conteranno sul fattore casalingo, considerando che sette dei 10 punti sono arrivati tra le mura amiche.



LE SCELTE - Qualche dubbio in difesa per Davide Nicola; Fazio partirà titolare. A centrocampo rientrerà Radovanovic. Ballottaggio in attacco dove Bonazzoli è stato preferito a Piatek per affiancare Dia. Nello Spezia invece, a completare il tridente con Nzola e Gyasi sarà Agudelo; Verde inizialmente in panchina. Torna tra i convocati Reca che però non giocherà dall'inizio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia.



SPEZIA ( 3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Holm; Gyasi, Nzola.