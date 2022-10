apre la 9a giornata di Serie A con un anticipo importantissimo per il proseguo della stagione del club nerazzurro, precipitato a -8 dal Napoli capolista in virtù delle 3 sconfitte nelle ultime 4 gare fra cui quella rimediata daa San Siro contro la Roma. I punti in classifica sono solo 12, così come quelli dei neroverdi di, ancora senza Berardi, ma in serie positiva con solo una sconfitta nelle ultime 5 gare.Il Sassuolo ha vinto otto delle 18 sfide contro l’Inter in Serie A, contro nessun’altra squadra ha ottenuto più successi. L’Inter ha perso gli ultimi due match di campionato contro Udinese e Roma: l’ultima volta che ha infilato almeno tre sconfitte di fila in Serie A risale al maggio 2017 (quattro in quel caso, l’ultima delle quali proprio contro il Sassuolo). Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto all’Inter in questa Serie A (nove, al pari del Bologna); in più, i nerazzurri hanno sempre perso nelle quattro partite in cui sono andati sotto nel punteggio.Andreaha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter (12/02/2017 v Empoli) e ha collezionato complessivamente 11 presenze, condite da una rete, con i nerazzurri in campionato. Il classe ’99 ha anche segnato un gol contro il club meneghino nel torneo, proprio nella sua sfida più recente (lo scorso 6 maggio con l’Empoli).ha realizzato sei gol contro il Sassuolo in Serie A, quattro dei quali al MAPEI Stadium, solo contro Atalanta e Bologna (sette a entrambe) ha segnato più reti nel torneo. Il Sassuolo è la vittima preferita diin Serie A: quattro gol, inclusa la sua ultima rete nel torneo (il 21 settembre 2021 con la maglia dell’Atalanta).Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, LaurientéInter (3-5-2): Onana, D'Ambrosio, Acebri, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro