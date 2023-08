Da oggi si fa sul serio: dopo la scoppiettante campagna acquisti estiva 2023 che ha portato ben 8 acquisti - 9 con Marco Pellegrino atteso a Milano contemporaneamente alla gara del Dall'Ara - il Milan di Stefano Pioli gioca la prima di campionato in casa del Bologna. Tanta attesa per i volti nuovi, dei quali però solo tre dal primo minuto: si tratta di Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek, con Chukwueze ed Okafor, arrivati dopo, che partono dalla panchina. Il Milan riparte dal nuovo 10 Rafa Leao e dal "vecchio" Giroud, sempre al centro dell'attacco. Di fronte il Bologna orfano di Arnautovic passato all'Inter e di Schouten andato al PSV Eindhoven ma sempre temibile con il gioco di Thiago Motta. Debutto in A per i nuovi arrivati rossoblù Beukema e Ndoye.





LE STATISTICHE



Il Milan è rimasto imbattuto in 26 delle ultime 27 sfide contro il Bologna in campionato (19V, 7N), l’unico successo degli emiliani nel periodo risale al 6 gennaio 2016 (0-1 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini). I rossoneri non hanno perso alcuna delle ultime 17 trasferte contro il Bologna in Serie A (12V, 5N), l’ultimo successo casalingo degli emiliani contro i rossoneri risale al 10 marzo 2002 (2-0 con Francesco Guidolin alla guida).

Nessuna squadra ha subito meno gol del Bologna in partite casalinghe nella scorsa stagione di Serie A: 14, al pari dell’Inter.