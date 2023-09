La partenza zoppicante del Napoli, reduce dal pareggio di Genova dopo il capitombolo interno con la Lazio, chiama Rudi Garcia al riscatto, ma l'avversario non è dei più semplici. Il rinnovato ed entusiasmante Bologna di Thiago Motta cerca il definitivo salto di qualità e uno scalpo importante al Dall'Ara. Per i partenopei c'è l'esordio forzato del brasiliano Natan, arrivato in estate per sostituire Kim passato al Bayern Monaco. Nel Bologna Zirkzee guida l'attacco, attenzione ai nuovi Karlsson e Ndoye e al sempre pericoloso Ferguson.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



BOLOGNA: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Karlsson.



NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.





LE STATISTICHE



Bologna e Napoli hanno pareggiato l’ultimo confronto di campionato (2-2 lo scorso 28 maggio al Dall’Ara) e non registrano almeno due pareggi di fila in Serie A dal periodo tra il dicembre 1979 e il novembre 1980 (tre in quel caso).

Il Napoli è stato in svantaggio 101 minuti nelle prime quattro giornate di questa Serie A, nell’intero girone d’andata dello scorso campionato i partenopei erano andati sotto nel punteggio per soli 84 minuti.

Remo Freuler ha segnato tre reti contro il Napoli in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (tre anche contro la Juventus). In particolare, sia il primo (2 maggio 2016) che l’ultimo gol (4 dicembre 2021) dello svizzero in Serie A sono arrivati contro i partenopei.

Victor Osimhen ha segnato cinque reti in sei sfide contro il Bologna in campionato, solo contro il Sassuolo (sei) ha realizzato più gol in Serie A; l’attaccante del Napoli, a secco di gol da due gare, solo lo scorso aprile è rimasto per tre presenze di fila senza segnare in campionato da inizio 2023.