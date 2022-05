Lasaluta il suo pubblico e due dei suoi campioni: la classifica ha già sentenziato quarto posto, la stagione zero titoli, ma la serata dell'Allianz Stadium sarà piena di emozioni, e non solo per via del fatto che; sarà l'ultima partita con la maglia bianconera a Torino per capitan Giorgioe per Paulo. Gli uomini dinon faranno da sparring partner, sebbenepesi e non poco: il tecnico toscano si prepara a mettere mano alla sua rosa dopo una prima annata interlocutoria nella prossima sessione di mercato., distante 4 reti in classifica marcatori rispetto al bomber della Lazio, è all'ultima chiamata per credere in una rimonta che avrebbe del clamoroso.(4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.(4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savi, Cataldi , Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni.La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di campionato contro la Lazio (1N, 2P); in generale, quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i biancocelesti in Serie A: 84, almeno 15 in più rispetto ad ogni altra avversaria.La Lazio ha vinto cinque delle ultime sette trasferte di campionato (1N, 1P), tra cui le due più recenti; l’ultima volta che ha trovato il successo in tre gare esterne consecutive in Serie A è stata nel dicembre 2020 (contro Torino, Crotone e Spezia).Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nel 2019/20, (26 vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte in Serie A), ha perso sei dei suoi nove precedenti contro la Juventus in Serie A (2V, 1N), contro nessuna squadra ha subito più sconfitte (sei KO anche contro la Roma, ma in 12 sfide).Paulo Dybala ha segnato nove gol contro la Lazio in 15 precedenti con la maglia della Juventus, tra cui un centro al suo esordio con questa squadra, l’8 agosto 2015 a Shanghai – nel suo periodo in bianconero (dal 2015/16) nessun giocatore ha realizzato più reti contro i biancocelesti considerando tutte le competizioni.