Due sconfitte per Torino e Sassuolo nell'ultimo turno di Serie A, molto diverse nella genesi: colpito a sorpresa il Torino di Juric dall'Inter a San Siro dopo una buona prova, rimontato e messo sotto in casa dall'Udinese il Sassuolo. Le due squadre si affrontano stasera nella tana dei granata, che riabbracciano dal 1' il recuperato Radonjic.



LE STATISTICHE



Il Torino non ha subito gol nelle ultime due partite interne di campionato, mentre il Sassuolo non ha segnato nell'ultima trasferta a Cremona. Il problema dei neroverdi in avvio di stagione è che quando concedono, subiscono: 13 tiri concessi, 8 gol subiti fin qui. E' una partita importante per Sanabria, attaccante del Torino che si è affacciato in Serie A proprio con il Sassuolo nel 2013/14.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Torino: Milinkovic -Savic; Dijdij, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Seck.



Sassuolo: Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui; Laurientè, Pinamonti, D'Andrea.