La Serie B va avanti, dopo l'anticipo di ieri sera che ha visto il Cosenza superare il Palermo in extremis con gol di Canotto. Oggi si torna in campo con 5 match in programma alle 14. Sul campo del Brescia approda il Venezia di Vanoli che punta alla vetta della classifica, mentre la Cremonese ospita l'Ascoli. Alle 14 anche Feralpisalò-Pisa e Modena-Lecco. In contemporanea giocano anche la Ternana (ferma ad un solo punto in classifica) ed il Sudtirol del capocannoniere Daniele Casiraghi.



Alle 16.15 si sfidano infine Spezia e Reggiana a chiudere il sabato di Serie B.