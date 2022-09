E' il Torino a chiudere la quinta giornata di Serie A ospitando il Lecce: i salentini si presentano allo Stadio Olimpico Grande Torino per un incrocio che ultimamente non sorride ai granata, sconfitti due volte su due nella stagione 2020-21 e capaci di vincere solo una delle ultime nove gare casalinghe di campionato. Il Lecce ha conquistato due punti, i primi del campionato, nelle ultime due giornate, e punta stasera ad ottenere il primo successo stagionale nonostante l'infortunio occorso a Strefezza. Il Torino recupera Radonjic dall'inizio e lo affianca a Vlasic.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Djidji; Lazaro, Lukic, Ilkhan, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. All. Juric



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni