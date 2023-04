Il Verona strappa un punto d’oro dal “Maradona” di Napoli e complice la sconfitta interna dello Spezia contro la Lazio e si porta a soli tre punti dal quartultimo posto, divario che vede diminuire le possibilità di retrocessione dei gialloblù, offerta ora a 1,60, contro il 2,75 del ritorno in serie cadetta dei liguri allenati da Semplici. Torna a far punti, anche se solo con un pareggio, il Lecce visto in B a 5, mentre, nonostante la seconda vittoria consecutiva ottenuta contro l’Empoli, è sempre spacciata la Cremonese, destinata a occupare uno degli ultimi tre posti della classifica a quota 1,05.