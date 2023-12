La Serie A va avanti, in un sabato ricco di appuntamenti. Alle 18 ecco Verona-Salernitana, sfida di bassa classifica tra due formazioni in cerca di punti preziosi. Per entrambe le compagini l’occasione è ghiotta per centrare un altro risultato utile dopo la vittoria sul Cagliari degli scaligeri e il pareggio con il Milan dei campani. Stadio Bentegodi, Baroni contro Inzaghi, alle 18 si parte. Il match è visibile in esclusiva sui canali e l’app di Dazn.



FORMAZIONI UFFICIALI



HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig, Hongla, Folorunsho, Suslov, Lazovic, Ngonge, Djuric. Allenatore: Marco Baroni



SALERNITANA: Costil, Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric, Maggiore, Coulibaly, Candreva, Kastanos, Tchaouna, Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi