Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'allenatore del Lecce, Fabio Liverani ha dato la sua disponibilità a tornare in campo in tempi brevi, augurandosi però che prima, tutti i giocatori siano severamente controllati per il coronavirus.



CORONAVIRUS - “La vita corre insieme alla morte: una partita crudele, che lascia senza parole. Che aggiungere? Le sconvolgenti immagini delle bare di Bergamo esprimono la nostra impotenza. Qui a Lecce, per fortuna, la quarantena scorre senza sussulti. Ma siamo vicini a chi soffre“.



PRONTI A RIPARTIRE - “Se siamo pronti a ripartire? Come tutti. Anche se non basteranno due settimane per tornare al top dopo una pausa così lunga. È in arrivo il caldo. Sono tante le incognite".



TAMPONI A TUTTI - "Io dico che prima di ripartire sarà bene che tutte le squadre si sottopongano ai tamponi. Non entro nelle recenti polemiche ma a Lecce, come in altre città, non sono stati fatti i test: le norme lo vietano…“.



STIPENDI - “Ciascuno di noi deve fare la sua parte in questo momento delicato, quindi non mi spaventano i sacrifici economici. Attenzione, però, a tutelare i professionisti delle serie minori, lì i guadagni sono risicati“.