La Lazio sonda il mercato, programma la prossima stagione. Con un occhio di riguardo per le offerte che stanno arrivando sulla scrivania di Tare. L'annata eccellente dei ragazzi di Inzaghi ha attirato estimatori ed offerte. L'ultima, come riporta Cittaceleste.it, è arrivata per Thomas Strakosha. Il Liverpool, complice il pessimo finale di stagione di Karius, avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro. La Lazio non avrebbe voglia di lasciarlo partire, ma avrebbe già in mente il sostituto, a metà tra operazione di marketing e acquisto di grande esperienza e personalità: Tare avrebbe scelto Iker Casillas, profilo ideale per dare sicurezza al reparto difensivo.