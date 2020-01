Dalla prossima stagione, il Liverpool vestirà Nike. Il club campione d'Europa ha ufficializzato in giornata l'accordo pluriennale - che partirà il 1° giugno - con la nota casa di abbigliamento sportivo statunitense per 35 milioni di euro a stagione, più bonus e il 20% dei ricavi sulle vendite nette dei prodotti su licenza.



Si conclude così la partnership quinquennale con New Balance.