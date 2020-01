Klopp contro Ancelotti, la sfida si ripete. Dopo essersi sfidati per quattro volte tra la passata stagione e quella attuale in Champions League, domenica saranno nuovamente avversari, dato che ci sarà la gara di FA Cup tra Liverpool ed Everton.



L'allenatore dei Reds ha parlato dell' avversario, menzionando anche le gare giocate contro il suo Napoli:



ANCELOTTI - "Carlo è una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto, non avrebbe mai accettato l'Everton se non fosse stato sicuro della squadra. Ha un ottima rosa ed Ancelotti è l'uomo giusto per risollevare questa squadra".



NAPOLI-LIVERPOOL - "Abbiamo perso quella partita perché ci è stato fischiato contro un rigore che non c'era e perché non abbiamo giocato. In ogni caso il Napoli ci ha superato per tutta la gara".