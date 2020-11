Accanto a Klopp a rispondere alle domande dei giornalisti anche il difensore del Liverpool Trent Alexander-Arnold: “Sono orgoglioso di me stesso, delle mie 100 presenze in Premier. Abbiamo creato nel Liverpool un bel gruppo, quello che pensano gli altri da fuori non ci interessa, siamo concentrati su di noi, sappiamo che possiamo fare strada nella Champions e nella rincorsa allo Scudetto. Con gli infortunati bisogna prepararsi e adeguarsi a qualsiasi tipo di situazione, siamo riusciti comunque a vincere e giocare bene. Senza Van Dijk comunque per noi è un’esperienza nuova, è difficile”.



ATALANTA- "Ilicic Muriel e Zapata sono gli attaccanti che giocano di più ma tutti i giocatori portano delle minacce, faremo le nostre analisi e cercheremo di fermarli, cercheremo di attaccare anche noi. Le squadre italiane sono molto brave e ben organizzate, dobbiamo trovare un modo per segnare, è la prima volta che giochiamo contro l’Atalanta, sarà una bella partita, speriamo nei tre punti. Tutti i giocatori nerazzurri giocano da squadra, giocano insieme, il complimento più bello che posso fare loro è che sono una vera squadra. Hanno segnato più gol di tutti l’anno scorso, l’importante è esserne consapevoli”.