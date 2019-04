Il portiere del Liverpool Alisson ha parlato ai microfoni di Skysport, dopo la vittoria per 2-0 contro il Porto. Di seguito le sue dichiarazioni: "E' stato un risultato importante, così come l'aver mantenuto la porta inviolata in vista del ritorno. Rispettiamo il Porto come squadra: nel secondo tempo hanno difeso molto bene mettendoci in difficoltà, ma noi volevamo vincere e ci siamo riusciti. In corsa sia in Champions e che in Premier? Abbiamo le qualità per fare qualcosa d'importante, di diverso rispetto al passato. Questo ci fa dare qualcosa in più in campo in ogni gara. Fino alla fine".