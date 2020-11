Brutte notizie per il Liverpool. Dopo Virgil Van Dijk infatti, a lungo fuori dai giochi, i Reds perdono anche l'altro difensore centrale, Joe Gomez, che si è infortunato oggi durante un allenamento con la nazionale inglese.



Klopp, che ha anche Fabinho (tornato al suo vecchio ruolo dopo il Ko di Van Dijk) in condizioni non perfette e Matip appena rientrato anche lui da un infortunio, si trova con una difesa ridotta all'osso, e dovrà puntare sui giovanissimi Rhys Williams e Nat Williams.



Klopp dovrà anche fare a meno per un mese del terzino destro Alexander Arnold, infortunatosi ad un polpaccio nel corso della sfida di campionato contro il Manchester City.