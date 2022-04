Mohamed Salah torna a parlare del rinnovo con il Liverpool e del proprio futuro in un'intervista a FourFourTwo: "Non so, ho ancora un anno di contratto. Penso che i tifosi sappiano cosa voglio, ma nel contratto non tutto riguarda i soldi. Quindi non so dire esattamente (cosa succederà, ndr). Ho un anno di contratto e i tifosi sanno cosa voglio. Il club è molto importante per me, mi sono goduto il mio calcio qui più che in ogni altro luogo. Ho dato al club tutto e tutti l'hanno vito. Ho avuto tanti momenti incredibili qui, vinto trofei, realizzato gol, vinto trofei individuali. E' come una famiglia qui".