con l'obiettivo di centrare il terzo successo in altrettante partite e agguantare in vetta alla classifica Everton e Leicester. Dopo un'estate da protagonista, nobilitata dai successi in FA Cup e Community Shield, è in cerca di conferme la formazione di Mikel Arteta, a sua volta a punteggio pieno dopo i primi due turni.(49 vittorie, 11 pareggi),saranno fiduciosi e pronti a dare spettacolo. In particolare, le ultime otto partite casalinghe del Liverpool (7 vittorie, 1 pareggio) hanno registrato una media di 4,38 gol totali e cinque di quelle otto hanno visto segnare entrambe le squadre. Quattro di quelle partite hanno prodotto almeno due gol in entrambi i tempi.nell’arco di quelle sette partite (3,57 in media). Inoltre, negli ultimi quattro scontri diretti casalinghi contro l'Arsenal, il Liverpool ha subito solo un gol nel primo tempo.(2 pareggi, 4 sconfitte). Ha subito tre gol su rigore in quelle partite (0,5 a partita), e il difensore dell'Arsenal David Luiz ha registrato una media di 0,33 cartellini rossi a partita all'interno di quel gruppo di sei.Nonostante quanto sopra, gli uomini di Mikel Arteta hanno motivo di sentirsi sicuri dopo il loro inizio perfetto in Premier (2 vittorie, GF 5, GS 1). Il fatto che siano usciti vittoriosi da cinque partite consecutive in cui erano dati sfavoriti (una vittoria su rigore), due delle quali contro il Liverpool, è un ulteriore fattore incoraggiante. Con quelle recenti vittorie sui Merseysiders,Giocatori da tenere d'occhio: i letali tre attaccanti del Liverpool,, l’ultimo dei quali ha registrato una media di 1,0 gol a partita in quella sequenza.Il gol di apertura di(che ha segnato in entrambe le partite di Premier finora) in casa del Fulham è stata la prima volta da più di una stagione che l'Arsenal segna un gol in trasferta nei primi dieci minuti di gioco. Ha anche trovato la rete nella sua ultima partita di PL contro il Liverpool.Sequenza in evidenza: sorprendentemente,(22 vittorie, 5 pareggi)