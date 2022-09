Nel primo mese a Liverpool Arthur Melo si è allenato a testa bassa: lavorare, lavorare, lavorare. Non è andato neanche in vacanza per ritrovare la condizione migliore. Dopo l'esperienza negativa alla Juve, il brasiliano ha voglia di tornare su alti livelli. Per ora in prima squadra ha giocato solo 13 minuti in Champions contro il Napoli, ma col tempo può ritrovare continuitò e rendimento.



BASTA GIOCARE - Arthur ha talmente voglia di giocare che: "Sapeva solo che c'era una partita e voleva giocare, non credo che sapesse neanche chi fossero i nostri avversari". Così l'allenatore dell'Under 21 dei Reds Barry Lewtas ha spiegato la voglia di tornare in forma di Arthur, che per ritrovare la condizione ha giocato due partite con la seconda squadra del Liverpool.