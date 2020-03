Secondo quanto riportato dall’Het Nieuwsblad, il Liverpool è piombato nuovamente su Jeremy Doku, attaccante classe 2002 di proprietà dell’Anderlecht. I Reds avevano già provato ad acquistare il belga, definito da Jurgen Klopp come il “nuovo Sadio Mané”, un anno fa, ma la trattativa non andò in porto.