Sporca i guantoni sul tiro di Nunez prima, poi salva su Salah. E poi ancora. E poi di nuovo.Chiamato in difesa per l'assenza di Kolasinac, risponde presente.Vivo, attivo. Fin troppo per l'arbitro, che lo ammonisce per un fallo su Nunez. Si fa beffare da Nunez quando battezza già fuori una palla. Poi recupera coraggio.Pimpante, l'azione del vantaggio nerazzurro parte da lui. Autoritario dietro.L'assist per il vantaggio di Scamacca è d'autore. Resta su quei livelli ma soffre in copertura.

Ha la grande palla del vantaggio, sfiora il gol da pochi passi ma non è fortunato. Vince rimpalli con cattiveria. Il terzo gol manda in estasi i tifosi nerazzurri.Quando de Roon è a metà campo, rientra per dare un mano. Ma anche a centrocampo ci mette tranquillità.Inizia senza paura sulla fascia. Prosegue così, con sfrontatezza.Ha piedi di altro livello, primo tempo molto positivo. Ma c'è la grande sbavatura del raddoppio fallito al 46'. Anche nella ripresa gran prestazione.

Parte col piglio giusto, rispondendo a Van Dijk. Vince un contrasto e serve a Scamacca la palla del raddoppio.(44' s.t.Si vede che gioca con la testa giusta, la palla che gli offre Zappacosta è al bacio. E lui non tradisce, portando in vantaggio i suoi. E raddoppia da puro cecchino, a pochi passi.Ha il coraggio di giocarsela a viso aperto, pur con le defezioni in difesa. La sua Atalanta lo premia con un'altra serata storica.Colpevole, e tanto, sul primo gol subito. Nel raddoppio di Scamacca non può nulla, nel terzo gol combina un'altra frittata.

Quando Scamacca punta l'area va in difficoltà, ma anche nelle incursioni di De Ketelaere.Stessa cosa per il compagno di reparto.Si fa sentire in area, non è la serata migliore della carriera.Molto nervoso, meriterebbe un giallo.(1' s.t.Scuote qualcosa come chiede Klopp, ma non quanto basta.Conclude poco o nulla.(1' s.t.Entra e riesce a dare vivacità a metà campo.Prestazione incolore.(30' s.t.Entra e si infiamma l'attacco dei suoi, rischiando subito di procurare un penalty.

Ieri aveva chiesto minutaggio in conferenza, oggi non ripaga Klopp della fiducia.(1' s.t.Il gol lo mette a segno, ma è in netto fuorigioco.Colpisce due legni con un solo tiro, ancora tremano.Ha diverse occasioni ma non incide.(15' s.t.Il suo impatto non è come quello richiesto dal tecnico.Poco, rispetto a quanto servirebbe ai suoi. Ma ci prova fino alla fine.Scelte iniziali pensando al campionato. All'intervallo ne cambia tanti ma non serve.