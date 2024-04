PRIMO TEMPO



SECONDO TEMPO

: calcio d'inizio alle 21, dirige l'incontro il turco Halil Umut Meler. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola.giovedì 11 aprile 2024, ore 21Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) e Kerem Ersoy (TUR)Quarto ufficiale: Arda Kardeşler (TUR)VAR: Alper Ulusoy (TUR)AVAR: Abdulkadir Bitigen (TUR)Grande chiamata da parte di Meler che vede un fallo di mano (appena fuori dall'area di rigore) di Endo. Ottima decisione nel ravvisare il calcio di punizione e non il rigore

De Ketelaere scatta su filo del fuorigioco e da destra mette in mezzo per il sinistro al volo di Scamacca: il belga è in posizione assolutamente regolare, il gol è buonoGrande verticalizzazione di Robertson che taglia in due la difesa dell'Atalanta, trovando Salah che insacca a due passi. L'egiziano è, però, in fuorigioco di millimetri. Rete annullata