Come riporta l’Evening Standard, Liverpool e Sporting Lisbona stanno discutendo del futuro di Rafael Camacho. Il giocatore, classe 2000, di proprietà dei Reds gradirebbe fare ritorno in Portogallo, sua terra natia. La squadra inglese inoltre potrebbe inserire il cartellino di Camacho nella trattativa per l’acquisto di Bruno Fernandes, pezzo pregiato dello Sporting Lisbona. Su Fernandes è forte l’interesse dell’Inter, del Tottenham e dell'Atletico Madrid.