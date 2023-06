Il Liverpool non ha mai insistito particolarmente con la Juventus per l'acquisto di Federico Chiesa, ma ora più che mai i Reds, che comunque stimano l'esterno bianconero, sono lontani dal pensare all'affondo. La dirigenza del club inglese sta infatti per chiudere l'acquisto dal Lipsia di Dominik Szoboszlai impegnando gran parte del proprio budget mercato.