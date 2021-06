Secondo quanto riportato da Football Insider, il Liverpool avrebbe iniziato a muoversi per Patson Daka. L'attaccante infatti è uno dei più ricercati al momento e dopo 68 gol in 125 partite a Salisburgo si sente pronto per una nuova avventura. Secondo il sito inglese il prezzo del cartellino dell'attaccante sarebbe di 17 milioni di sterline, e la voglia dello zambiano di trasferirsi in un top club potrebbe agevolare la trattativa con gli austriaci, visto anche il suo rifiuto a trasferirsi in destinazioni meno prestigiose come il West Ham o il Monaco.