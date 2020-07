Tredici arresti, in Inghilterra, tra Liverpool e Leeds. Il motivo? Gli assembramenti post vittoria della Premier League per i Reds e per la promozione proprio in Premier dei Whites. Questo il messaggio della polizia: "Anche se il numero di persone ieri sera avrebbe potuto essere molto più grande, è deludente che le persone non abbiano ascoltato le nostre richieste, quelle del club e del comune di non riunirsi".