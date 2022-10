Aumenta la fila per Bruno Guimaraes. Secondo TNT Sports, il Liverpool si è inserito nella corsa al centrocampista brasiliano del Newcastle (24 anni ex Lione). Sulle sue tracce c'erano già Chelsea, Juventus e Real Madrid. Ma il club inglese è al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto.



Liverpool, Chelsea e Real Madrid (insieme ai due club di Manchester, City e United) sono interessati anche al 19enne centrocampista inglese del Borussia Dortmund, Jude Bellingham.