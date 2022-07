Fabio Carvalho, nuovo giocatore del Liverpool, si è unito ai compagni dal 1° luglio e ha espresso, sul sito ufficiale del club, tutta la felicità per l'inizio della nuova avventura: "È una sensazione incredibile essere in uno dei più grandi club al mondo, forse il più grande. Sono davvero felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare".