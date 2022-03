Alla vigilia della gara di Champions contro l'Inter, il centrocampista del Liverpool Fabinho ha parlato in conferenza stampa: "Ho già fatto sei gol ma vorrei arrivare in doppia cifra, e con Klopp che mi chiede di attaccare penso che ci potrò arrivare. Negli ultimi due/tre anni l'Inter è stata la miglior squadra d'Italia, gioca un gran calcio e all'andata hanno fatto meglio di noi. Domani davanti ai nostri tifosi dovremo dare tutto chiudendo la qualificazione il prima possibile. Non è facile giocare su tre fronti, ci sono tante partite in pochi giorni ma la cosa positiva è che vengono coinvolti tutti e possiamo vincere più titoli".