La sfida col Tottenham, lo scontro con Vertonghen e la grande paura. Sì, perché Roberto Firmino, numero 9 del Liverpool, ha vissuto attimi di terrore, come racconta a Sky Sport: “Ho avuto paura di perdere un occhio. Avevo paura di essere diventato cieco da un occhio e di non poter più tornare a vedere. Grazio a Dio ora sto meglio e miglioro giorno dopo giorno. Avevo paura, ma il dolore è passato gradualmente dopo che il dottore mi ha dato un antidolorifico. Quando l'incidente è successo, tutto era sfocato e non riuscivo a vedere dall'occhio sinistro".