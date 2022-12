Nell'intervista ai canali del Liverpool, dopo il suo acquisto ufficiale, l'ex attaccante del PSV Cody Gakpo ha confermato quanto emerso nelle scorse ore: nel convincerlo a scegliere i Reds, un ruolo fondamentale l'ha assunto Virgil Van Dijk, suo compagno negli Oranje: "Abbiamo parlato a lungo al telefono negli ultimi giorni. Mi ha detto che era la mossa giusta da fare per me, così posso crescere e diventare un giocatore migliore. Mi trovo in un club veramente grande, ma sembra davvero una famiglia. Mi ha detto solo cose buone".