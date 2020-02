Il capitano del Liverpool Jordan Henderson, intervistato da Sport, parla di Philippe Coutinho e del suo possibile ritorno: "E' un grande amico per me. Penso sia un calciatore eccezionale, ha tutto, una grande mentalità e ama il calcio. Quindi certo, per me sarebbe sempre il benvenuto, ma non dipende da me. E' meglio chiedere all'allenatore. I ragazzi lo adorano, quindi se si chiede a loro diranno sicuramente che vorrebbero riaverlo in squadra. Penso però che il il suo tempo qui sia finito, è andato avanti e spero che in futuro possiamo rivedere lo stesso Coutinho che abbiamo visto".