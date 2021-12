Il rinnovo di Mohamed Salah con il Liverpool è un vero tarlo per la società e per Klopp. Il 29enne esterno egiziano ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento non si è ricuciti a raggiungere un accordo per il rinnovo. A svelare i motivi del tentennamento ci ha pensato Sky Sport Uk dicendo che l'ex Roma vuole un riconoscimento importante, con un ingaggio che sfiora i 20 milioni di euro all'anno, e che i Reds si impegnino a mantenere un livello alto della rosa per alimentare la fame di vittorie del calciatore.