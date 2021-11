Il Liverpool è alle prese con il rinnovo di Salah che non arriva ad un accordo. La richiesta dell'alto ingaggio e il fatto che l'esterno egiziano non è più un ragazzino, 29 anni, fanno riflettere i Reds. Come riporta As, se dovesse arrivare una cifra esorbitante per la cessione dell'esterno gli inglesi la prenderebbero in seria considerazione e in quel caso potrebbe farsi avanti il Barcellona, che segue da molto vicino la situazione, per rinforzare la rosa di Xavi a gennaio.